Англия

Бельгийский хавбек признался, что тяжело переносит период без футбола.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, как проводит время во время паузы в английской Премьер-лиги и Лиге чемпионов, которая была вызвана пандемией коронавируса в Европе.

Бельгийский хавбек заявил, что этот карантин определенно продлит его профессиональную карьеру на несколько лет.

"Я сказал своей жене, что буду выступать немного дольше, чем планировал. После этого карантина я не смогу оставаться дома. Я сказал ей, что мой карьера продлится еще два года".

"Пришло время снова играть в футбол. Я скучаю по нему, и это сложно. Но сейчас футбол — далеко не самая важная вещь. Люди любят футбол, но нужно оставаться в безопасном месте".

"Я нахожусь дома уже две недели. В начале моя семья и мои дети были немного больны, так что это немного беспокоило, но теперь они в порядке", — приводит слова де Брюйне Goal.com.

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