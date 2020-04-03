Англия

Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои — о коронавирусе.

Английский футболист не так давно переболел COVID-19 и рассказал, как чувствует себя сейчас.

"Я чувствую себя замечательно и вернулся в свое обычное состояние. Быть здоровым — самое главное в жизни, поэтому я желаю всем не болеть и оставаться в безопасности. Надеюсь, вся эта ситуация с коронавирусом закончится как можно скорее".

"Я поддерживаю себя в форме и провожу много времени на велотренажере, а также много отжимаюсь и работаю над укреплением мышц торса. Кроме того я выбираюсь на пробежки, а также работаю в тренажерном зале, чтобы быть готовым, когда футбол вернется".

"В свободное время я играю в PlayStation и смотрю Netflix. Сейчас там вышел новый сериал, который называется Король тигров. Это просто сумасшедший документальный сериал и он становится все лучше и лучше с каждым эпизодом. Это о парне, у которого было около 200 тигров. Просто безумный сериал, мне очень нравится", — сказал Хадсон-Одои.

Ранее Лампард заявил, что Хадсон-Одои преодолел коронавирус.

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