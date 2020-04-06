Англия

На гладбахцев положил глаз лично Юрген Клопп.

Игроки менхенгладбахской Боруссии Денис Закария и Маркус Тюрам привлекли к себе внимание Ливерпуля. Об этом сообщает Express.

Футболистами интересуется Юрген Клопп после консультаций со скаутской службой клуба.

22-летний Маркус Тюрам выступает на позиции центрального нападающего. В этом сезоне он сыграл в 33 матчах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач. По данным Transfermarkt, его стоимсть составляет 28 млн евро.

Стоимость швейцарца Закарии составляет 45 млн. В этом сезоне 23-летний опорник забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 31 матче.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.