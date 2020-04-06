"Волки" оценивают футболиста в 70 млн фунтов.
Адама Траоре, Getty Images
06 апреля 2020, 14:46
Вингер Вулверхэмптона Адама Траоре является одной из главных трансферных целей Ливерпуля в ближайшее трансферное окно в случае, если команду покинет Мохамед Салах или Садио Мане. Об этом информирует Football Insider.
Действующий контракт 24-летнего испанца со своим нынешним клубом рассчитан до 2023 года. По информации источника, "волки" будут требовать не менее 70 млн евро за игрока, если к ним будут обращаться другие клубы.
За Вулверхэмптон Траоре выступает с лета 2018-го, когда перебрался из Мидлсбро за 18 млн евро.
В текущей кампании футболист отыграл 43 матча за "вулвз", отметившись 6 голами и 10 ассистами.
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