Англия

"Красные дьяволы" могут выкупить нигерийца на полноценной основе.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало, выступающий на правах аренды за Манчестер Юнайтед, может оформить с "красными дьяволами" полноценную сделку.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство МЮ работает над подписанием 30-летнего нигерийца и готово предложить за него 15 миллионов евро.

Читайте также: Манчестер Юнайтед стал лучше не из-за меня — Бруну Фернандеш

Манкунианцы также подготовили условия трехлетнего соглашения для самого Игало, по которым форвард будет получать 6 миллионов евро в год в случае окончательного трансфера.

Стоит отметить, что Шанхай Шеньхуа, по всей видимости, не рассматривает вариант с продажей Игало. Китайский клуб намерен продлить контракт с нигерийцем, предложив ему больше 435 тысяч евро в неделю.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.