Англия

Защитник МЮ Аарон Ван-Биссака — об игре своей команды до приостановки АПЛ.

Аарон Ван-Биссака отметил прогресс МЮ по сравнению с первыми неделями сезона.

"Если сравнить первые недели сезона и последние до приостановки чемпионата, то прогресс очевиден. Можно увидеть, что мы уверенно проявляли себя у ворот соперника, также мы стали лучше как команда".

"Когда я пересматриваю матчи, я, в том числе, изучаю свою игру. Я доволен своим первым сезоном в Манчестер Юнайтед. Переход в МЮ – важное решение для меня, все идет хорошо", — приводит слова Ван-Биссаки официальный сайт "красных дьволов".

В текущем сезоне Ван-Биссака провел 26 матчей в АПЛ и отличился двумя ассистами.

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