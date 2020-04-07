Англия

Боснийский голкипер в матче с Саутгемптоном проявил себя и в качестве бомбардира.

Английская Премьер-лига составила подборку 10 самых быстрых голов в истории турнира. На 10-м месте оказался гол вратаря Сток Сити Асмира Беговича на 14-й секунде в ворота Саутгемптона в ноябре 2013 года. В той игре команды разошлись миром – 1:1.

Также в подборку вошли голы, которые забили Джеймс Битти (Челси – Саутгемптон), Кевин Нолан (Блэкберн – Болтон), Крис Саттон (Эвертон – Блэкберн), Дуайт Йорк (Ковентри – Астон Вилла), Марк Видука (Чарльтон – Лидс), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед), Алан Ширер (Ньюкасл – Ман Сити), Ледли Кинг (Брэдфорд – Тоттенхэм) и Шейн Лонг (Уотфорд – Саутгемптон).

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