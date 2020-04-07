Англия

Нападающий Вулверхэмптона уверен, что "красные" должны получить титул, если сезон не продолжится.

Ливерпуль после 29 сыгранных матчей опережает Манчестер Сити на 25 очков (при этом у "горожан" есть игра в запасе). "Красным" осталось добыть только 6 пунктов, чтобы гарантировать себе первую победу в Премьер-лиге в истории, однако чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Если нам, увы, не удастся доиграть сезон, то думаю, мало кто будет против того, чтобы чемпионство вручили Ливерпулю. Конечно, всегда найдутся клубы-соперники, которые выскажутся против, но думаю, 95% людей согласятся, если чемпионство отдадут Ливерпулю. По-моему, это было бы честно", — цитирует нападающего Вулверхэмптона Диогу Жоту The Guardian.

При этом Диогу не то, что не является фанатом "красных" – в детстве он поддерживал их принципиальных соперников из Эвертона.

"Мне нравилось смотреть игры Эвертона, особенно домашние. Этот клуб не борется за чемпионство, но он всегда осложняет жизнь большим клубам. Мне нравился этот дух борьбы", — добавил португалец.

Жота участвовал в виртуальном чемпионате Европы от 433 по FIFA20. В полуфинале турнира он выбил Александра Зинченко, но в финале проиграл израильтянину Мунасу Даббуру – 1:4, 0:5.

FIFA20 – не единственная игра, за которой проводит время Жота. Также он играет в Football Manager, где тренирует Телфорд Юнайтед, на данный момент выступающий в Национальной лиге Севера.