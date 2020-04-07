Англия

Вероятно, двери защитника в стан "трех львов" теперь закрыты.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт больше не станет вызывать защитника Манчестер Сити Кайла Уокера в стан национальной команды из-за скандала, в который попал игрок, сообщает Mirror.

Напомним, английский футболист нарушил правила карантина, устроив у себя дома вечеринку с участием проституток, а некоторые время спустя призвал всех быть ответственными и придерживаться социальной дистанции.

"Я понимаю, что моя позиция как профессионального футболиста несет ответственность за то, чтобы быть образцом для подражания. Поэтому я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их".

"Мои действия в этом вопросе прямо противоположны тому, что я должен был сделать в отношении правил карантина. И я хочу повторить ранее сказанное: оставайся дома, будьте в безопасности", — цитирует Уокера Mirror.

Ранее защитник "горожан" заявил, что люди поймут, если будет принято решение прервать текущий сезон АПЛ.