Англия

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер — о сезоне-2019/20 в Премьер-лиге.

Кайлу Уокеру не нравится идея, что сезон должен быть доигран, считая, что здоровье людей на первом месте.

"Самая важная вещь – здоровье членов семьи. Я надеюсь и, уверен, что каждый надеется, что футбол вернется, и мы сможем доиграть сезон, однако, если такой возможности не будет, тогда каждый отнесется к этому с пониманием".

"Здоровье людей важнее, чем спортивная игра. Это тяжело, но нужно в первую очередь думать о здоровье людей", — приводит слова Кайла Уокера Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится в мае, но только с разрешения правительства.

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