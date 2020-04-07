Англия

Форвард Интера, скорее всего, вернется в МЮ предстоящим летом.

Алексис Санчес не хочет уходить из состава "красных дьяволов", сообщает ESPN.

Интер не станет выкупать чилийца из-за его заработной платы – 500 тысяч фунтов в неделю. Соглашение Санчеса с МЮ рассчитано до 30 июня 2022 года.

Футболист не намерен идти на понижение зарплаты.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Алексис Санчес вернется в Манчестер Юнайтед.

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