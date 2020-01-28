Англия

Норвежский специалист сделал громкое заявление касательно будущего Алексиса Санчеса.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер сообщил, что нападающий Алексис Санчес, выступающий на правах аренды за Интер, предстоящим летом вернется в стан "красных дьяволов".

Чилийский форвард не смог найти свою игру в МЮ после перехода из Арсенала зимой 2018 года, однако, по всей видимости, норвежский специалист все еще рассчитывает на футболиста.

"Алексис вернется летом и докажет, что мы все неправы", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне Алексис провел за Интер всего семь матчей во всех турнирах. Причина этому — в октябре он получил травму в играх за сборную Чили, из-за которой он не появлялся на поле до января этого года.

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