Англия

Главный тренер Ливерпуля — о переходе Филиппе Коутиньо в Барселону.

Юрген Клопп рассказал, что уважает решение бразильского полузащитника.

"С самого начала я уважал решение Филиппе. За несколько недель до этого с ним подписали новое соглашение, но против Барселоны не было шансов".

"Коутиньо не форсировал переход, и это было круто. Мы решили вести себя честно по отношению к нему, и позволили уйти", — приводит слова Юргена Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, что Коутиньо перешел в Барселону в январе 2018 года. Сумма перехода составила по неофициальным данным 120 миллионов евро и 40 в виде бонусов.

Ныне Коутиньо выступает за мюнхенскую Баварию на правах аренды.

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