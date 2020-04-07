Главный тренер Ливерпуля — о переходе Филиппе Коутиньо в Барселону.
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, GETTY IMAGES
07 апреля 2020, 19:28
Юрген Клопп рассказал, что уважает решение бразильского полузащитника.
"С самого начала я уважал решение Филиппе. За несколько недель до этого с ним подписали новое соглашение, но против Барселоны не было шансов".
"Коутиньо не форсировал переход, и это было круто. Мы решили вести себя честно по отношению к нему, и позволили уйти", — приводит слова Юргена Клоппа Mundo Deportivo.
Напомним, что Коутиньо перешел в Барселону в январе 2018 года. Сумма перехода составила по неофициальным данным 120 миллионов евро и 40 в виде бонусов.
Ныне Коутиньо выступает за мюнхенскую Баварию на правах аренды.
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