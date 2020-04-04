Испания

Каталонский клуб снизил запросы по хавбеку.

Барселона не рассчитывает на полузащитника Филиппе Коутиньо и намерена расстаться с ним летом.

Как сообщает издание Evening Standard, руководство каталонского клуба готово продать бразильского хавбека за 80 миллионов евро.

В этом сезоне Коутиньо выступает на правах аренды в Баварии, которая имеет опцию его выкупа за 120 млн евро. "Сине-гранатовые" считают, что уже не смогут выручить за него такую сумму, и поэтому решили снизить свои запросы.

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В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в составе мюнхенцев, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Коутиньо заинтересован Челси.

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