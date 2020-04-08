Англия

Футболист лестно отозвался о своем наставнике.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане поделился мнением о своем наставнике Юргене Клоппе.

"Юрген – великолепный тренер. Он всегда сохраняет позитив и даже после поражений находит нужные слова, чтобы подтолкнуть тебя к новым победам. Он знает, как вывести игрока на новый уровень тогда, когда он думает, что уже не может двигаться дальше".

"Что касается моего отношения к АПЛ, то в Англии футбол – это нечто особенное. Он очень важен для людей, и в Премьер-лиге самые высокие скорости и уровень игры", — цитирует сенегалец Goal.com.

Ранее Клопп вспомнил, как в свое время отказался от Мане, будучи тренером дортмундской Боруссии.

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