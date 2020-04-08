Германия

"У меня нет на него времени", — именно так немец вспомнил момент, когда Мане был на просмотре в Дортмунде.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что в свое время отказался от Садио Мане, когда тот был на просмотре в дортмундской Боруссии, когда "шмелей" возглавлял Клопп.

"Я помню свою первую встречу с Садио. Это было в Дортмунде. Там сидел действительно молодой парень. Его бейсболка была задом наперед. Он выглядел как подрастающий рэпер. Я про себя подумал: "У меня нет времени на это". В то время моя команда была очень хорошей и нуждалась в ком-то, кто был готов выходить на поле со скамейки запасных"

"Однако, признаюсь, по поводу Мане я тогда ошибся. Он продолжил свою карьеру с большим успехом в Зальцбурге, а в Саутгемптоне он выделялся среди остальных", — цитирует немца Anfield Watch.

Ранее Клопп рассказал о продаже Коутиньо в Барселону.

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