Англия

Сенегалец мог оказаться на Олд Траффорд.

Крайний полузащитник Ливерпуля Садио Мане заявил, что летом 2016-го года думал о том, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед, нежели в стан "красных".

"Я больше думал о переходе в Манчестер Юнайтед. Это было тяжелое время для меня, так как я выпал из состава на тот момент, поэтому я не думал о том, чтобы кто-то вообще позвонил мне. Но я рад, что поступило предложение от Клоппа.

"Я был очень близок к Юнайтед, потому что даже встречался с ними. Они сделали предложение, но на той же неделе Клопп позвонил мне", — цитирует Мане The Times.

Ранее сенегальский футболист заявил, что поймет, если Ливерпуль не станет чемпионом по итогам сезона из-за коронавируса.