Англия

Сенегальский вингер высказался о возможном аннулировании чемпионата Англии из-за COVID-19.

Ливерпуль может не стать чемпионом Англии по итогам текущей кампании, поскольку АПЛ взяла бессрочную паузу из-за коронавируса и в конечном итоге вообще может быть отменена.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане надеется, что его команду признают чемпионом, однако не станет высказывать недовольство, если этого не произойдет.

"Я хочу выигрывать матчи и стать чемпионом, но в нынешней ситуации, я пойму любое решение. Для Ливерпуля это было бы непросто, но миллионы людей во всем мире оказались еще в худшей ситуации. Кто-то из них потерял членов своих семей".

"Чемпионство английской Премьер-лиги – это моя мечта, и я хочу выиграть его в этому году. Если этого не произойдет, то я готов это принять. Надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне", — приводит слова Мане talkSPORT.

Напомним, ранее Садио Мане высказался о работе под руководством Юргена Клоппа.

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