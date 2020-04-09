У бразильца все больше шансов вернуться в АПЛ.
Филиппе Коутиньо, getty images
09 апреля 2020, 15:40
Как сообщает Sport.es, полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, в будущем присоединится к Челси.
По данным источника, лондонцы близки к тому, чтобы договориться с каталонцами об аренде бразильского футболиста на один сезон с правом последующего выкупа.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в составе мюнхенцев, отличившись девятью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Челси и вовсе может сразу же оформить полноценный трансфер, заплатив за хавбека 80 миллионов евро.