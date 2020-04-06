Бразильский полузащитник может перебраться в стан "синих".
Филиппе Коутиньо, getty images
06 апреля 2020, 17:19
Челси всерьез заинтересовался Филиппе Коутиньо и готов заплатить за него требуемую сумму, сообщает Evening Standard.
Каталонцы ранее снизили свои запросы по бразильцу и согласны отпустить его за 80 миллионов евро, а не 120.
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В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в составе мюнхенцев, отличившись девятью голами и восемью ассистами.
Напомним, что бразильский полузащитник также может оказаться в другой лондонской команде — Тоттенхэме.