Англия

Футболист отметил прекрасные человеческие и профессиональные качества своего тренера.

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта охарактеризовал своего наставника Юргена Клоппа.

"Он всегда будет отстаивать своих игроков, потому что для него все равны. Он всегда находится рядом и всегда подскажет и объяснит. Ему не плевать на то, как его подопечные выполняют задания. Во время тренировки он может остановить процесс, дать несколько советом и объяснений", — приводит слова гвинейца официальный сайт "красных".

"Он тот тренер, который всегда заряжает своей уверенностью и всегда должным образом мотивирует перед матчами, что переносится на футбольное поле. Когда ты смотришь на него во время игры, складывается впечатление, будто бы он находиться с тобой на футбольном поле и это вызывает еще большое желание добиться нужного результата. Он лучший друг для каждого из игроков своей команды".

Ранее лестно о немецком наставнике также высказался Садио Мане.

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