Англия

Также футболист поделился мнением, что сезон стоит завершить досрочно.

Защитник Уотфорда Хосе Холебас прокомментировал нынешнюю ситуацию в английском футболе.

"Мне кажется, сезон очевидно нужно завершить досрочно. Также я бы признал Ливерпуль чемпионом. Они показывали невероятный футбол и заслужили это. Это команда номер один на данный момент. Не вижу смысла все время переносить даты", — цитирует игрока Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Уотфорд готов предоставить всю свою инфраструктуру для борьбы с коронавирусом.

На данный момент "шершни" располагаются на "безопасном" 17-м месте в таблице АПЛ, имея 27 очков (столько же у 16-го Вест Хэма и 18-го Борнмута, который находится в зоне вылета). Ливерпуль возглавляет таблицу, имея 25-очковый гандикап от второго Манчестер Сити.

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