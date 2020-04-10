Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед — о том, что не знает, где продолжит карьеру.

Одион Игало находится в составе МЮ на правах аренды до конца сезона. Права на форварда принадлежат Шанхай Шеньхуа.

"Предложения о выкупе пока нет. Сезон не завершен, моя аренда не завершена. Люди говорят, чтобы я вернулся в Китай, а другие – чтобы остался в Манчестер Юнайтед".

"Мне нечего сказать. Когда сезон закончится, и я получу предложение от обеих команды, я буду думать".

"Буду молиться и последую тому, что скажет мне бог", — приводит слова Одиона Игало Sky Sports.

В текущем сезоне Игало провел восемь матчей за МЮ: на его счету четыре гола.

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