Англия

Швейцарец рассказал о значимости грядущего трофея.

Крайний полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири заявил, что его команде важно получить по итогам текущего сезона золотые медали АПЛ.

"Титул чемпиона Премьер-лиги особенно важно для клуба и для многих игроков здесь, потому что не так много футболистов выиграли этот трофей".

"В течение нескольких лет мы играли очень хорошо, но не завоевывали трофеи. Большой клуб должен бороться каждый год за титул".

"Кажется, что менталитет победителей уже здесь, и попытка остаться на вершине очень важна и трудна. Я думаю, это самая важная задача для Ливерпуля", — цитирует Шакири Goal.

Ранее форвард "красных" Садио Мане заявил, что поймет, если команде не достанется трофей АПЛ в этом году.