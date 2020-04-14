Англия

Football.ua рассказывает о дальнейшей деятельности экс-игрока сборной Германии после завершения карьеры.

В жизни бывшего защитника Арсенала Пера Мертезакера произошли большие изменения с тех пор, как он завершил профессиональную карьеру и в 2018 году стал руководителем академии "канониров". Решение назначить немца на эту должность вызвало удивление у английских экспертов и болельщиков, ведь объявлено об этом было в июле 2017 года, когда Мертезакер еще не повесил бутсы на гвоздь, да и опыта на подобной работе у экс-игрока сборной Германии не было.

Помимо этого, реализация проекта, направленная на улучшение условий тренировочной базы для подготовки молодежи "Хэйл Энд", обошлась Арсеналу в 50 миллионов фунтов, из-за чего назначение Мертезакера еще больше воспринималось футбольной общественностью, как рискованный шаг.

Однако те, кто хорошо знал Пера, были абсолютно убеждены, что его ждет успех. Обладатель золотой медали чемпионата мира всегда хотел оставаться в футболе даже после завершения карьеры, но многие считали, что Мертезакер попытается реализоваться на тренерском мостике. Тем не менее, от возможности осуществить мечты многих талантливых футболистов и положительно повлиять на их жизни немец отказаться не смог.

"На своей новой должности руководителя академии Арсенала я сделаю все от меня зависящее, чтобы максимально реализовать потенциал каждого молодого футболиста. Я хочу бросить им вызов, чтобы они были готовы принять новые идеи, когда речь заходит об их физическом состоянии и моральном духе. Я хочу убедить их в том, что они обязаны много работать для того, чтобы достичь вершины мира, и я хочу стать для них наглядным примером", — заявил Мертезакер после своего назначения.

Немецкий специалист почти два года возглавляет академию Арсенала, однако он уже успел внести кардинальные изменения, стремясь закрепить успех "Хэйл Энд", которого достигли за последние несколько лет. Некоторые из этих изменений застали людей врасплох, в том числе решение указать на дверь Стиву Морроу, который работал в системе Арсенала с 2008 года.

Морроу, который забил победный гол "канониров" в финале Кубка английской лиги в 1993 году против Шеффилда, был главой молодежной разведки в академии лондонского клуба и считался одним из лучших специалистов в своей сфере. Тем не менее, Мертезакер вместе с недавно назначенным техническим директором Эду провели строгую проверку персонала в "Хэйл Энд" решили попрощаться со специалистом.

"Необходимо постоянно прогрессировать в том, что вы делаете каждый день. Это идеология Пера. Именно по этой причине его карьера футболиста сложилась настолько удачно. Пер знает это, и до сих пор он был действительно хорош, хоть он и новичок в этом. С каждым днем он будет становиться все лучше и лучше. Пер, безусловно, точно знает, чего хочет", — поделился мнением один из работников академии Арсенала.

В рамках кадровых перестроек Мертезакера ряд других сотрудников академии последовали за Морроу, в том числе Кевин Биделл, Дэн Райс, Дэвид Ли, Джей Лефф и Джо Саттон. Мертезакер был полон решимости обеспечить то, чтобы клуб, в котором многочисленные выпускники доросли до первой команды за последние годы, не остановится на достигнутом. Обеспечить гарантии того, чтобы селекция нашла самого талантливого футболиста и привезла его в "Хэйл Энд". Для этого потребовались кадровые изменения.

Например, Ли Херрон, который был руководителем футбольных операций в академии после его прибытия из Рединга в 2018 году, взял на себя роль руководителя отдела талантов, заменив Морроу. Херрону было поручено возглавить новый отдел по выявлению перспективных футболистов и создать новую команду высококлассных специалистов. И эта перестройка уже завершена: Cтив Браун из МК Донс стал ведущим координатором талантов в Арсенале, а Айо Дуроджайе, Фил Антви и Конан Уотсон начали работу с юниорами, разделив между собой обязанности по возрастным категориям игроков.

В последние несколько сезонов Арсенал воспитал множество талантливых футболистов, среди которых можно смело отметить Букайо Сака, Эдди Нкетия, Джо Уиллока, Эйнсли Мэйтлэнда-Найлза и Рисса Нельсона, которые регулярно подпускаются к первой команде.

Новый главный тренер Арсенала Микель Артета уже наглядно продемонстрировал, что готов доверять молодым футболистам, поэтому Сака стал практически незаменимым при испанце, а Нкетиа играл вместо Александра Ляказетта в последних матчах до паузы во всех соревнованиях. Это предвещает хорошие перспективы на будущее, ведь Фоларин Балогун, Мигель Азиз и Сэм Гринвуд уже готовятся усилить состав первой команды в ближайших сезонах.

Тот факт, что Артета и Мертезакер дружат уже много лет, являясь бывшими одноклубниками, в Арсенале рассматривается в качестве основного бонуса. Из-за того, что клуб сейчас испытывает финансовые проблемы, вызванные коронавирусом и отсутствием Лиги чемпионов на Эмирейтс на протяжении трех сезонов, Арсенал крайне будет нуждаться в собственных воспитанниках. Это оказывает особое давление не только на Мертезакера, но и на самих юношей, которые надеются вслед за Сака, Нельсоном и Уиллоком пробиться в первую команду.

И именно поэтому Мертезакер с первых дней сосредоточился на воспитании истинных, сильных и молодых "канониров", способных справиться со всем, что встречается на их пути — будь то на футбольном поле или вне его.

"Когда мы смотрим на нашу цель, которая заключается в создании самой лучшей и комплексной академии в мире, мы в первую очередь думаем о том, чтобы подготовить наших ребят к жизни. С одной стороны, мы хотим стать лучшими в плане подготовки молодежи, но с другой стороны, мы учим наших воспитанников дисциплине и правильному отношению к своему любимому делу – игре в футбол. Много вещей указывают на то, что мы движемся в правильном направлении.

Мы говорим о физических кондициях игроков, но психология также играет очень важную роль. У нас учатся ребята от 9 до 23 лет, что дает возможность младшим учиться у своих старших товарищей. Не думаю, что разница в возрасте может стать причиной каких-нибудь конфликтов между игроками. Мы проделываем колоссальную работу над тем, чтобы они стали более осознанными и оставались счастливыми здесь", — рассказал Мертезакер.

Как бы там ни было, Арсенал всегда умел дарить футбольному миру величайших футболистов, начиная Тони Адамсом, Дэвидом Рокастлом и Полом Мерсоном, заканчивая Эшли Коулом, Алексом Ивоби, а также нынешним воспитанниками Арсенала, включая Сака, Нельсона и Уиллока. Этот список можно будет продолжать бесконечно, пока во главе академии стоит такой идейный и настроенный на успех человек, как Пер Мертезакер.

По материалам Goal.com