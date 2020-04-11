Англия

Голкипер Ньюкасла — о том, как поддерживает себя в форме на карантине.

Мартин Дубравка занимается с девушкой и призывает в домашних условиях тренироваться.

"Мы с моей девушкой пытаемся сделать что-то необычное и тренируемся каждый день. Считаю, что мы стали отличными тренерами друг для друга. В целом, мы занимаемся фитнесом и просто поддерживаем форму".

"Несколько недель назад мы попытались заниматься с мячом, но получилось не так, как на обычных тренировках с партнерами по команде. Однако я рад, что у нас есть сад, где можно играть".

"Важно не лежать на диване и ничего не делать. Я делал это лишь пару недель назад, когда был травмирован. Лежать на диване не весело", — приводит слова Мартина Дубравки Sky Sports.

Ранее сообщалось, что для завершения сезона в Англии понадобится 56 дней.

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