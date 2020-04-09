Англия

Подготовка футболистов к возобновлению сезона начнется не ранее 16 мая.

По информации Sky Sports, английские футбольные клубы получили письмо от председателя Английской футбольной лиги Рика Перри.

В данном письме функционер уведомил участников соревнований, что футбольные власти намерены доиграть сезон летом, когда ситуация в стране обретет безопасный характер. При этом, все поединки будут проходить без зрителей.

На доигровку сезона командам понадобиться 56 дней. Подготовку к возобновлению матчей команды смогут начать не ранее 16 мая.

Ранее один из функционеров заявил, что АПЛ готовится к объявлению о досрочном завершении сезона.

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