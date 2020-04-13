Англия

Англичанин пообщался со своими поклонниками в социальной сети.

Хавбек дортмундской Боруссии Джейдон Санчо запустил прямой эфир в Instagram и отвечал на интересующие вопросы своих подписчиков.

Самым резонансным моментом прямого эфира стал эпизод, когда один из пользователей написал "Сделай глоток воды, если собираешься перейти в Манчестер Юнайтед", и Санчо в тот же момент сделал глоток.

Jordan Sancho hints on joining Manchester United 🤯🤩pic.twitter.com/VTNsn6ki1e — Merrybet (@merrybetsports) April 12, 2020

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