Англичанин пообщался со своими поклонниками в социальной сети.
Джейдон Санчо, Getty Images
13 апреля 2020, 14:25
Хавбек дортмундской Боруссии Джейдон Санчо запустил прямой эфир в Instagram и отвечал на интересующие вопросы своих подписчиков.
Самым резонансным моментом прямого эфира стал эпизод, когда один из пользователей написал "Сделай глоток воды, если собираешься перейти в Манчестер Юнайтед", и Санчо в тот же момент сделал глоток.
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