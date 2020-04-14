Англия

Некогда "неприкасаемый" игрок Челси Нголо Канте выставлен на трансфер.

Челси готов расстаться со своим опорным полузащитником Нголо Канте, если получит за него 70 миллионов евро — сообщает Football Italia.

Среди желающих приобрести 29-летнего француза, чья игра в нынешнем сезоне не так впечатляет, как раньше, называют Реал, ПСЖ и Ювентус.

Челси (164 матча во всех турнирах, 11 голов) приобрел Канте у Лестера (40, 1) за 36 миллионов евро d 2016 году. Ранее игрок национальной сборной Франции (36, 1) выступал за Кан (82, 6) и Булонь (40, 4).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.