Италия

Туринский клуб хочет заполучить хавбека Челси.

Полузащитник Челси Нголо Канте попал в сферу интересов Ювентуса, информирует портал Calciomercato.

Лондонский клуб рассматривает возможность продажи французского хавбека, и "старая синьора" хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в летнее трансферное окно. В приобретении 29-летнего игрока заинтересован Маурицио Сарри, который работал с ним на Стэмфорд Бридж.

Действующий контракт Канте с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к нападаюшему Тоттенхэма Харри Кейну.

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