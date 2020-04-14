Англия

Экс-защитник Челси рассказал, что видел перспективу в нынешнем игроке Борнмута.

Джон Терри поделился информацией, что в сезоне-2016/17 просил главного тренера Челси Антонио Конте включать в заявку Натана Аке, а не его.

"На Рождество я встретился с Антонио Конте и сказал: "Босс, включайте в заявку на матчи Аке, который вернулся из аренды". Я считал его талантливым игроком".

"Я попросил Конте: "Пусть он будет в запасе, но это будет невероятным опытом для него. Аке попал раз семь, восемь, может десять в запас, а также сыграл в полуфинале Кубка Англии против Тоттенхэма".

"Не знаю, как бы поступили на моем месте другие игроки", — приводит слова Джона Терри Daily Mail.

Отметим, что сезон-2016/17 стал последним для Джона Терри, после чего он перешел на правах свободного агента в Астон Виллу.

Что касается Аке, то он продолжил карьеру в Борнмуте.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.