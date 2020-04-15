В сезон-2020/21 Ливерпуль войдет с новым титульным спонсором Nike. Footy Headlines заполучил фотографии нового комплекта. Особых изменений форма мерсисайдцев не претерпела.

Напомним, ранее в сеть попала новая форма другого английского клуба — Арсенала.