Англия

Футболист подпишет с "канонирами" пятилетний контракт.

Фулбек Левен Кюрзава ближайшим летом станет игроком лондонского Арсенала. Об этом сообщает Todofichajes.

27-летний француз не смог договориться с ПСЖ о продлении контракта, который истекает по окончанию текущего сезона. Таким образом, футболист согласовал детали сделки с "канонирами".

В Лондон Кюрзава переедет на правах свободного агента и подпишет контракт сроком на пять лет. О данном трансфере будет объявлено в конце сезона.

В нынешней кампании Кюрзава провел 23 матча в составе Пари Сен-Жермен, отметившись одним голом.

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