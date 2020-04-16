Англия

Колумбиец может оказаться на Туманном Альбионе.

Как сообщает Sport.es, агент полузащитника Реала Хамеса Родригеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед.

По данным источника, практически нет шансов остаться на Сантьяго Бернабеу, и представители колумбийского игрока сейчас активно заняты поиском новой команды.

Отмечается, что "бланкос" не намерены продлевать контракт, который истекает в 2021 году, а также желают разгрузить зарплатную ведомость клуба на фоне кризиса.

Ранее сообщалось, что главным претендентом за Родригеса остается Эвертон, так как сам игрок желает вновь работать под руководством Карло Анчелотти.