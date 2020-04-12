Колумбийский полузащитник жаждет воссоединения с бывшим тренером.
Анчелотти и Хамес, getty images
12 апреля 2020, 11:18
Хамес Родригес не получает достаточно игровой практики в Реале и не имеет доверия со стороны Зинедина Зидана.
Таким положением колумбийца хотят воспользоваться сразу несколько клубов, но сам полузащитник предпочитает переход в Эвертон, уверяет журналист Николо Шира.
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Выбор обусловлен тем, что "ирисок" тренирует Карло Анчелотти, с которым у Хамеса сложились отличные отношения по совместной работе ранее.
Напомним, что за колумбийца также готовы побороться Ювентус и Манчестер Юнайтед.