Испания

Колумбийский полузащитник жаждет воссоединения с бывшим тренером.

Хамес Родригес не получает достаточно игровой практики в Реале и не имеет доверия со стороны Зинедина Зидана.

Таким положением колумбийца хотят воспользоваться сразу несколько клубов, но сам полузащитник предпочитает переход в Эвертон, уверяет журналист Николо Шира.

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Выбор обусловлен тем, что "ирисок" тренирует Карло Анчелотти, с которым у Хамеса сложились отличные отношения по совместной работе ранее.

Напомним, что за колумбийца также готовы побороться Ювентус и Манчестер Юнайтед.