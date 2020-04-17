Англия

Итальянский специалист вспомнил о периоде работы в стане "пенсионеров" и трудностях в Парме.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери признался, что согласиться на работу в лондонском Челси в 2000 году было ошибкой с его стороны.

"Я четыре года проработал в Челси и всегда знал, что эта была плохая идея. Они выиграли АПЛ и Кубок УЕФА, но у них не было команды, способной повторить этот успех. Когда дела пошли плохо, меня уволили. Я был настолько сильно расстроен, что взял год перерыва, но потом мне позвонили из Пармы".

"Моя жена убедила меня согласиться на эту работу. Тогда Парма была командой, которая хотела сохранить прописку в Серии А. Откровенно говоря, это была даже более сложная задача, чем победа Лестера в английской Премьер-лиге".

"Я прибыл в Парму в середине февраля 2007 года, где встретился с всевозможными испытаниями, но ребята были изумительными и делали все, что я просил. Я всегда буду помнить фанатов Пармы", — заявил Раньери в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, ранее Клаудио Раньери заявил, что Даниэле де Росси способен стать выдающимся тренером.

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