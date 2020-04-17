Италия

Менеджер Сампдории — о своем бывшем подопечном.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери заявил, что бывший полузащитник Ромы Даниэле де Росси способен стать выдающимся тренером.

"Де Росси, даже когда он играл на поле, он уже в тот момент был тренером. Делать это со скамейки — это совсем другое дело, но у него есть все, чтобы стать великим менеджером", — сказал Раньери Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты Сампдории стали одними из первых, кто пострадал от коронавируса, так как в коллективе было больше количество зараженных. Ранее сообщалось, что все игроки команды сумели побороть болезнь.

Также Раньери предложил изменить правила Серии А на текущий сезон, желая проводить по пять замен за поединок.