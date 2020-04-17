Англия

Наставник "горожан" отказался от покупки левого защитника.

Манчестер Сити намерен вернуть из аренды Анхелиньо, который ныне выступает за РБ Лейпциг. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Наставник "голубых" Пеп Гвардиола решил отказаться от покупки левого защитника и намерен вернуть 23-летнего испанца для конкуренции с Александром Зинченко и, возможно, Бенжаменом Менди. Однако, Менди, летом может покинуть команду.

Тем не менее, РБ Лейпциг имеет опцию выкупа футболиста за 30 млн евро. Учитывая то, что Анхелиньо шикарно вписался в систему игры Юлиана Нагельсманна, "быки" будут бороться за подписание футболиста.

После перехода испанца в РБ Лейпциг в январе этого года, Анхелиньо отыграл 8 матчей, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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