Англия

Португальский специалист мог никогда не оказаться в Челси, если бы не более серьезное финансовое предложение.

После весьма успешного сезона-2003/04, когда Порту стал чемпионом Португалии и выиграл Лигу чемпионов, тогдашний главный тренер "драконов" Жозе Моуриньо заинтересовал многие европейские гранды.

Как сообщает ESPN, в новой книге французского журналиста Николя Виласа появились интересные подробности того периода.

Дело в том, что Моуриньо должен был возглавить Ливерпуль и был близок к подписанию контракта с мерсисайдцами, однако президент Челси Роман Абрамович включился в игру и сделал португальцу более выгодное финансовое предложение.

"Моуриньо следовало бы поехать в Ливерпуль. Рик Парри (тогдашний исполнительный директор — прим. ред) отвечал за трансферы, и у нас были договоренности. Они попросили нас подождать 15 дней, так как Жерар Улье все еще был главным тренером "красных", — заявил Хорхе Байдек, бывший советник Моуриньо.

В то же время, Хорхе Мендес, агент Жозе, сообщил о крайне интересном, с финансовой точки зрения, предложении от Челси, которое превышало предложение "красных". Таким образом Моуриньо и оказался в стане "пенсионеров", с которыми выиграл множество внутренних трофеев.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо составил символическую сборную игроков, с которыми он работал.

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