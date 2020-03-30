Англия

В составе Особенного нет ни одного футболиста Манчестер Юнайтед.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо составил свою символическую сборную из футболистов, которых он когда-либо тренировал. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Marca.

За всю свою тренерскую карьеру португальский специалист успел поработать во многих клубах, но, по всей видимости, самое лучшее время Особенный провел именно в Челси, так как включил в свой состав сразу восемь игроков из этой команды.

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Интересно, что в символической сборной Моуриньо не оказалось места для футболистов Манчестер Юнайтед, которых он тренировал в период с 2016 по 2018 год.

Символическая сборная Жозе Моуриньо выглядит следующим образом:

Вратарь: Петр Чех (Челси);

Защитники: Хавьер Дзанетти (Интер), Джон Терри (Челси), Рикарду Карвальо (Челси, Реал), Вильям Галлас (Челси);

Полузащитники: Клод Макелеле (Челси), Фрэнк Лампард (Челси), Месут Озил (Реал);

Нападающие: Криштиану Роналду (Реал), Дидье Дрогба (Челси), Эден Азар (Челси).

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм выделит Моуриньо 135 миллионов фунтов на трансферы на предстоящее межсезонье.

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