Англия

Форвард высказался о удачном старте карьеры португальца.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало дал свою оценку игре полузащитника Бруну Фернандеша.

"Он умен, у него есть интуиция и отличное видение поля. Он знает, что он хочет сделать с мячом еще до того, как получит пас".

"Вы можете видеть уровень взаимопонимания между ним и Мартиалем, между мной и ним, поэтому он очень хороший игрок. Он приехал из совершенно другого чемпионата в Премьер-лигу. Но он не успокоился, и взял АПЛ штурмом", — сказал Игало United Hangout.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард покинет "манкунианцев", если клуб сумеет договориться о трансфере игрока Тоттенхэма Харри Кейна.