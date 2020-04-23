Англия

Чемпион мира-1966 умер в этом месяце от коронавируса.

Южная трибуна стадиона Элланд Роуд будет переименована на Южную трибуну Нормана Хантера, сообщил Лидс в Твиттере.

Экс-защитник "павлинов" ушел из жизни в этом месяце в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

Норман Хантер в составе Лидса дважды выигрывал чемпионат Англии, а также по разу – Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны. Также вместе со сборной Англии он выиграл чемпионат мира в 1966 году.

Лидс после 37 туров Чемпионшипа возглавляет турнирную таблицу, опережая на одно очко Вест Бромвич и семь — Фулхэм.

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