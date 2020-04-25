Англия

Два европейских клуба связывались с агентом итальянца бразильского происхождения.

Челси не планирует продавать своего полузащитника Жоржиньо в летнее трансферное окно, несмотря на различные слухи, которые появляются в прессе.

Как сообщает журналист Николо Скира, сразу два европейских топ-клуба заинтересованы в подписании 28-летнего хавбека, однако какие именно — не уточняется.

Известно, что представители тех команд связались с футбольным агентом Жоао Сантушем, представляющим интересы Жоржиньо, дабы узнать о возможности осуществления перехода его клиента.

Стоит отметить, Сантуш ранее заявил, что Жоржиньо планирует продлить соглашение с Челси.

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