Англия

Вероятность того, что Жоржиньо летом перейдет в Ювентус, невелика.

Агент полузащитника Челси Жоржиньо опроверг слухи о переходе своего клиента в Ювентус.

"На сегодняшний день я знаю о возможности перехода Жоржиньо в Ювентус только из СМИ, – цитирует Жоао Сантуша Sport Mediaset. – Ни Сарри, ни Паратичи не выходили со мной на контакт по этому поводу, хотя у нас довольно тесные отношения и мы часто общаемся. В данный момент Жоржиньо абсолютно всем доволен в Челси, у него контракт еще на три года, а летом мы постараемся продлить его еще на год".

Ранее сообщалось, что Ювентус предлагал Челси обменять Жоржиньо на Миралема Пьянича.

28-летний полузащитник национальной сборной Италии (22 матча, 4 гола) выступал за Санбонифачезе (33 матча во всех турнирах, 1 гол), Верону (96, 11), Наполи (160, 6) и Челси (91, 9).

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