Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед восхищается нынешним форвардом Ювентуса.

Скотт Мактоминей отметил образцовость португальского бомбардира.

"Роналду? Смотря на него и футболистов вроде него, понимаешь, что менталитет на невероятном уровне. Лучше стать невозможно".

"Равняюсь на Роналду из-за его отношения к себе и из-за его физической подготовки", — приводит слова Скотта Мактоминея официальный сайт Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Мактоминей провел 20 матчей в Премьер-лиге: на его счету четыре гола и одна результативная передача.

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