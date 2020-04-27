Англия

Французский кипер очень лестно отозвался о своем тренере.

Вратарь и капитан Тоттенхэма Уго Льорис признался, что имеет считает большой честью работать под руководством Жозе Моуриньо.

"Моуринью великолепный. Это личность. Если читать СМИ, то вы можете быть предвзятым, но, когда ты контактируешь и общаешься с ним каждый день — это привилегия и честь. Он тренировал как много великолепных команд, так и отличных игроков. У Моуринью огромный опыт и большое количество трофеев. Когда тебе выпадает шанс работать вместе с ним, ты можешь многому научиться", — цитирует француза Goal.com.

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Под руководством Моуриньо Льорис отыграл 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей и отыграв всего 1 матч "на ноль".

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