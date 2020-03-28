Англия

Сможет ли Особенный подтвердить свой статус, или Тоттенхэм — не его команда? Вопрос остается открытым.

Португальский специалист Жозе Моуриньо сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера Тоттенхэма в ноябре прошлого года. На первых порах у именитого коуча получилось реабилитироваться после провального сезона-2018/19 в Манчестер Юнайтед, однако с течением времени Жозе ожидала череда проблем и неудачных результатов.

"Шпоры" не выигрывали уже шесть матчей подряд, в пяти из которых покинули футбольное поле с поражением. Помимо этого, Тоттенхэм вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Англии, а четвертое место в АПЛ по итогам сезона при нынешнем раскладе выглядит весьма нереализуемой целью. Лондонский клуб находится в ужасной форме, но мог ли Жозе Моуриньо это предотвратить? Представляем вашему вниманию пять главных ошибок, которые допустил Особенный в Тоттенхэме.

Конфликт с Танги Ндомбеле

Мало для кого станет новостью то, что Жозе Моуриньо склонен к конфликтам со своими подопечными. Конечно же, не со всеми из них, но всегда есть минимум один-два футболиста, с которыми у португальца не складываются отношения. Возможно, Моуриньо думает, что таким способом он сможет получить от игрока максимум, или, быть может, он просто хочет закрепить свой авторитет в команде. Этого мы никогда не узнаем наверняка, но в стане "шпор" именно Танги Ндомбеле присоединился к таким "жертвам" Моуриньо, как Поль Погба, Икер Касильяс, Джо Коул, Генрих Мхитарян, Люк Шоу и другим.

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Подобное отношение к Ндомбеле нельзя назвать по-другому, как абсурд. Если оставить в стороне то, что открытая критика игроков в прессе очень редко срабатывает в позитивном ключе, то нельзя забывать один факт — французский хавбек является рекордным трансфером в истории Тоттенхэма. Прошлым летом Танги обошел лондонскому клубу в 62 миллиона фунтов стерлингов, став одним из самых громких переходов в то межсезонье. Тоттенхэм смог выиграть гонку за Ндомбеле, в котором были заинтересованы многие европейские гранды, ведь "шпоры" оказались быстрее и настойчивее своих конкурентов.

Да, в Англии у Ндомбеле далеко не все получилось сходу из-за травм, но каждый раз, когда француз появлялся на поле, он становился либо лучшим, либо одним из лучших игроков Тоттенхэма на поле. Возможно, сейчас центральный полузащитник находится не в самой лучшей форме, но именно задача тренера – привести своего футболиста в нужные кондиции. Например, Ромелу Лукаку постоянно критиковали за лишний вес в Манчестер Юнайтед, но стоило бельгийскому форварду перейти в Интер, он сразу же справился с этой проблемой. Нет никаких сомнений, что большой вклад в решение данного вопроса сделал именно Антонио Конте.

Вместо этого Моуринью выбрал ментальное противостояние с одним из своих самых талантливых игроков. Футболистом, который обладает невероятным талантом, чтобы поднять Тоттенхэм на следующий уровень.

Задействование Деле Алли в неправильной позиции

Делле Алли забил четыре гола в первых четырех играх при Моуриньо в качестве босса Тоттенхэма. Англичанин выглядел так, будто переродился под руководством португальца. С тех пор, как Деле вновь отличился неплохой результативностью, он забил... 3 гола в 20 играх.

Действительно, выступления Алли в последнее время были ужасными. После того, как в первых поединках Моуриньо задействовал второго реактивного нападающего, травмы Сон Хын Мина и Харри Кейна сместили английского полузащитника гораздо выше, и теперь он играет на позиции центрального форварда.

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Вот в чем дело: Алли попросту не подходит на эта роль. Англичанин — реактивный талант, он лучше всех взаимодействует с другими игроками. Он — Томас Мюллер из Англии. Мюллер — один из тех игроков, который обладает подходящими телосложением и необходимыми спортивными навыкам, чтобы на бумаге стать величайшим нападающим, но он таковым не является. Аналогичная ситуация и с Алли.

Тоттенхэм нуждается в голах, а Алли – идеальный игрок, который создает моменты. По крайней мере, он мог бы это делать, если бы Моуриньо правильно его использовал на поле. Нынешняя позиция не позволяет Алли раскрыть весь свой потенциал в качестве плеймейкера, а Моуриньо пока не собирается ничего менять. Вы можете сказать, что у Сеу Жозе просто нет выхода из-за травм Кейна и Сон Хын Мина, но это абсолютно не так и ниже станет ясно почему.

Ситуация с голкиперами

Когда Моуринью приступил к работе с Тоттенхэмом, капитан команды Уго Льорис был травмирован, поэтому Пауло Гассанига занял место француза в воротах. Это справедливое решение. Когда Льорис вновь набрал хорошую форму, он вернул себе место в основном составе. Вновь достаточно справедливо. Но затем решения Моуриньо просто трудно объяснить...

Льорис, получив повреждение паха, был вынужден пропустить несколько игр, одной из которых стал матч Кубка Англии против Норвича. Гассанига набрал неплохой ход и неоднократно демонстрировал высокий уровень игры, так что он ожидаемо должен был вернуться в рамку, верно? Жозе так не думал и почему-то решил вспомнить о Михеле Ворме.

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Нидерландский голкипер не появлялся на поле 18 месяцев, пока Моуриньо не решил включить его в состав. Зачем это было делать? Порой действия Жозе необъяснимы. Тренер совершил колоссальную ошибку и подарил Норвичу путевку в 1/4 финала турнира, хотя "шпоры" имели большие шансы на победу. Всему виной — Моуриньо.

Затем наставник Тоттенхэма усугубил проблему — вместо того, чтобы предоставить шанс Гассаниге, он немедленно вернул в состав невосстановившегося Льориса. Как итог, французский вратарь стал виновником гола в свои ворота в матче с Бернли, а также допустил несколько ошибок против Лейпцига, что стоило Тоттенхэму участия в Лиге чемпионов.

Если бы Моуриньо просто вернул Гассанигу обратно в состав, тогда "шпоры" наверняка продолжили бы путь в Кубке Англии, а также вполне могли бы быть и в Лиге чемпионов. Но реалии иные.

Не дает шанс Трою Перротту

"Мы сражаемся с оружием без патронов", — именно так описал Моуриньо положение дел в атаке своей команды после первого матча против Лейпцига. Из-за травмы Харри Кейна и Сон Хын Мина клуб лишился своих двух главных бомбардиров.

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Моуриньо неоднократно жаловался на ситуацию с ротацией. Он попробовал использовать Лукаса Моуру и Алли на позиции нападающего, надеясь получить в ответ что-нибудь успешное. Но почему португалец не предоставил шанс 18-летнему Трою Перротту, лучшему форварду молодежной команды Тоттенхэма?

Абсурдно, что Моуринью всегда жалуется на отсутствие нападающего, в то время как он не задействует ни одного из доступных на данный момент. В этом сезоне Перротт забил три гола в двух матчах в стартовом составе команды Тоттенхэма до 23 лет, а в молодежной лиге УЕФА — шесть мячей в четырех поединках. Для Жозе, в свою очередь, нападающих в команде нет.

Потеря своей индивидуальности

Моуриньо всегда был серьезным соперником. Всем известно, что его команды практически непробиваемы. Его Челси все еще держит рекорд по наименьшему количеству пропущенных голов в сезоне английской Премьер-лиги (15). Даже нынешний всепобеждающий Ливерпуль Юргена Клоппа, бьющий все рекорды, не смог и близко приблизиться к этому результату.

Сейчас же защита Тоттенхэма имеет большие проблемы. С тех пор, как португалец стал главным тренером, по воротам "шпор" нанесли 240 ударов — четвертый худший показатель в АПЛ за это время. В результате лондонский клуб пропустил 23 гола, что является шестым худшим результатом турнира. Вдобавок, Тоттенхэм провел всего три "сухих" матча при Моуриньо. Только у трех команд АПЛ этот показатель еще плачевнее за этот период.

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Десять лет назад Интер Моуриньо встретился, пожалуй, с самой сильной командой в рамках плей-офф Лиги чемпионов и пропустил всего два гола в двух матчах, забив три и выйдя победителем из этого противостояния. Теперь, в 2020 году, его команда пропустила три гола в одной игре против новичка Лиги чемпионов РБ Лейпцига, которым руководит 32-летний специалист, хоть и крайне талантливый.

Как бы это не звучало, но Жозе Моуриньо упал с небес на землю и приземлился прямиком в грязь лицом.

Мухаммад Бат, Squawka