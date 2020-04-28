Англия

Аргентинец считает своей сильной стороной извлекать пользу из пространства.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своих сильных качествах, которые позволяют ему находиться в когорте сильнейших нападающих в футболе.

"Я считаю себя одним из лучших нападающих мира. Моя сильная сторона – это умение извлекать пользу из пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти. Я разбираюсь в одно-два касания и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге невозможно мыслить в пределах штрафной площади", — цитирует аргентинца TyC Sports.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 30 матчей в составе "горожан" во всех турнирах, отметившись 23 голами и 3 ассистами.

Ранее партнер Агуэро по Сити Кевин Де Брюйне заявил, что у него нет слабых мест.

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