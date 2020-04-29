Англия

"Канониры" намерены составить конкуренцию в гонке за бразильцем.

Защитник Лилля Габриэль Магальяйнс в будущее трансферное окно может стать футболистом лондонского Арсенала, утверждает Le10Sport.

По данным источника, "канониры" решили присоединиться к Челси и Эвертону в гонке за бразильским игроком, желая опередить своих конкурентов.

Тем не менее, ранее сообщалось, что ближе всего к сделке находится именно Эвертон. "Ириски" готовы заплатить за защитника 35 миллионов евро, и уже ведут переговоры о личном контракте.

Габриэль в этом сезоне отыграл 34 поединка в футболке Лилля, отметившись одним голом.