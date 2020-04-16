Англия

Похоже, бразилец продолжит карьеру на Гудисон Парк.

Защитник Лилля Габриэль Магальяйнс близок к тому, чтобы в будущее трансферное окно стать футболистов Эвертона, утверждает The Guardian.

По данным источника, клубы практически сумели договориться, и компенсация за бразильского центрбека составит 30 миллионов фунтов.

Таким образом, Габриэль станет первым игроком, который прибудет в стан "ирисок" при руководстве Карло Анчелотти. 22-летний защитник в этом сезоне отыграл 34 поединка в футболке Лилля, отметившись одним голом.

Тем не менее, ранее сообщалось, что перехватить в последний момент игрока у Эвертона может Челси.